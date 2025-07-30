Фигурантом дела о теракте в банке Пушкина стал фельдшер гатчинской больницы

Фельдшер Гатчинской клинической межрайонной больницы стал фигурантом дела о теракте в пушкинском отделении банка «Санкт-Петербург», сообщает «Фонтанка». По данным издания, молодого человека толкнули на преступление телефонные мошенники, которые обманом заставили его взять кредит на 1,2 млн рублей. Деньги пострадавший перевел на продиктованный счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чтобы вернуть указанную сумму, мошенники убедили 27-летнего фельдшера смастерить коктейли Молотова и пойти в банк на Октябрьском бульваре в Пушкине. Медик отправился в отделение с балаклавой на голове и бросил в помещение одну из бутылок с криками, что это ограбление. Ранее полиция утверждала, что вместо Молотова в руках молодого человека была дымовая шашка.

Как итог — задымление и небольшое возгорание, от которого образовался нагар на полу. Фельдшер же был задержан другими посетителями банка, которые передали пожигателя сотрудникам вневедомственной охраны. По факту случившегося следователи возбудидили дело о теракте.

Как писал ранее «Ъ-СПб», сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания.

Андрей Маркелов