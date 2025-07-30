Совладелец Внуково опроверг слухи о переносе рейсов зарубежных перевозчиков в Пулково

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев развенчал слухи о переводе рейсов иностранных компаний в Пулково из-за частых отмен полетов в столичных авиагаванях, сообщает РБК. По словам бизнесмена, зарубежные перевозчики, в том числе Turkish Airlines, сохранят рейсы в Московский авиаузел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Уйти сейчас с московского направления — это все равно что отдать пассажиров "Аэрофлоту" — единственному прямому конкуренту Turkish Airlines на линии Москва — Стамбул»,— сказал господин Ванцев.

Предприниматель подчеркнул, что речь на текущий момент может идти об уменьшении числа рейсов из Москвы за счет привлечения более вместительных воздушных судов. Уже сегодня из-за частого объявления «ковров» авикомпании «сдваивают» рейсы. Вместо двух перелетов на Airbus A321 выполняется один на Airbus A330.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», о возможном переносе части рейсов зарубежных перевозчиков из Москвы в Петербург писали в начале июня. Газета «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний подчеркивала, что на решение, в том числе, может повлиять растущее количество пассажиров, вынужденных добираться в московские аэропорты из города на Неве.

Андрей Маркелов