Суд отправил под домашний арест осквернителей памятника «Блокадный трамвай»

Кировский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Михаилу Дмитриеву, Ивану Трунову и Анатолию Семенову, которых обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) по делу об осквернении памятника «Блокадный трамвай» на проспекте Стачек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили 30 июля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, рано утром 28 июля вышеперечисленные граждане, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрались на памятник, расположенный у д. 114 по проспекту Стачек. Там они разбили фонарь, вырвали фонари с крыши и демонстративно справили нужду, после чего с места происшествия скрылись.

Следствие ходатайствовало об избрании предполагаемым правонарушителям меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, тем не менее, решил отправить Дмитриева, Трунова и Семенова под домашний арест на срок до 27 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Петербурге доложить ему о ходе расследования этого уголовного дела и установленных по нему обстоятельствах.

Андрей Цедрик