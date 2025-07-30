Ozon арендовал около 5 тыс. кв. м площадей в бизнес-центре Space возле Яхтенного моста

В Петербурге осуществлена одна из крупнейших сделок на рынке офисной недвижимости в 2025 году — маркетплейс Ozon арендовал почти 5 тыс. кв. м площадей в бизнес-центре Space на Приморском проспекте, 70. Об этом 30 июля сообщили в консалтинговой компании NF Group, выступившей консультантом сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

БЦ класса «А» Space находится расположен возле Яхтенного моста неподалеку от станции метро «Беговая». Инфраструктура комплекса включает подземный и наземный паркинг, кафе, фитнесклуб и конференцзал на 400 человек. Также на стадии строительства на объекте находится еще одно здание комплекса.

По словам представителей компании Ozon, новое пространство позволит маркетплейсу «объединить команду и создать комфортную среду для развития бизнеса в регионе».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге, Москве и Екатеринбурге появились первые банкоматы Ozon Банка. На текущий момент их всего 12, однако до конца года появится еще 338.

Андрей Цедрик