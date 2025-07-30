Оффлайн-контакт: первые банкоматы Ozon Банка появились в Петербурге

Первые банкоматы Ozon Банка установили в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе маркетплейса 30 июля. На текущий момент их всего 12, до конца года появится еще 338.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банкоматы будут ставить в собственных пунктах выдачи Ozon и крупных торговых центрах. По словам гендиректора Ozon Fintech Ваэ Овасапяна, некоторым клиентам, которые используют наличные, нужен оффлайн-контакт с банком.

Всех обладателей пластиковых карт заверили, что даже с появлением банкоматов они смогут и дальше снимать деньги без комиссии в банкоматах других кредитных организаций-партнеров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о масштабных сбоях в работе Т-Банка 29 июля. Пользователи не могли зайти в приложение и совершать переводы. Проблема затронула не только Петербург, но и Ленобласть.

Андрей Маркелов