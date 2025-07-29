Трамп может не приехать на саммит G20 в ЮАР, так как там «убивают людей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в саммите G20 в Йоханнесбурге маловероятно. Он подчеркнул, что не приедет на встречу глав объединения 22 и 23 ноября из-за «очень-очень плохой» политики Южно-Африканской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Потому что у них в Южной Африке много проблем. У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика — такая, при которой убивают людей. Убивают много людей. Так что, скорее всего, я не поеду»,— сказал господин Трамп журналистам на борту самолета. Аудиотрансляцию вел Белый дом в YouTube-канале. Дональд Трамп добавил, что, возможно, отправит от США на саммит «кого-то другого».

В феврале господин Трамп заявлял, что США прекратит какую-либо помощь ЮАР из-за «вопиющих действий» Республики в отношении фермеров и потомков белых переселенцев. Госсекретарь США Марко Рубио бойкотировал встречу министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге в марте текущего года, поскольку ее повестка была сосредоточена на разнообразии, инклюзивности и изменении климата.

Подробнее о конфликте США и ЮАР в материале «Ъ» «"Убей фермера"».