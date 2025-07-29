Сеть магазинов одежды Henderson в первом полугодии нарастила выручку на 17%

Компания «Тами и Ко», управляющая сетью магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson, раскрыла операционные результаты работы за первую половину 2025 года. Выручка сети составила 10,7 млрд руб. Это на 17% больше, чем годом ранее. ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп» — единственный российский одежный ритейлер, который публично отчитывается о своих результатах, так как его акции торгуются на Мосбирже.

Онлайн-выручка компании за шесть месяцев 2025 года выросла на 38,5% год к году, до 2,5 млрд руб. Рост выручки розничных магазинов менее выраженный (11,7% год к году), хотя офлайн все еще приносит компании большую часть доходов — 8,1 млрд руб. Всего в первом полугодии в магазинах сети было продано более 3 млн единиц товаров — на 8,8% больше, чем годом ранее.

Площадь магазинов в первом полугодии выросла почти на 17%, до 62,2 тыс. кв. м. Посещаемость LFL-сопоставимых офлайн-магазинов снизилась на 7% — до 4,5 млн посещений. Но продажи в LFL-салонах выросли на 4,1% год к году.

При этом в целом на рынке одежного ритейла в России отмечается спад. Посещаемость магазинов с одеждой, обувью и аксессуарами в российских торговых центрах в январе—июне сократилась на 6% год к году, в Москве — на 9%, подсчитали в Focus Technologies. Общее количество покупок одежды и обуви в январе—июне сократилось на 7% год к году. В офлайн-сегменте аналитики зафиксировали спад на 16%. Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс говорит, что в первом полугодии продажи и выручка российских fashion-ритейлеров сократились на 15–20% год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обувь как-то истопталась».

Виктория Колганова