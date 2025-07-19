Обувь как-то истопталась

В первом полугодии посещаемость магазинов одежды и обуви сократилась на 6–9% год к году, количество покупок снизилось на 7%, а обороты профильных ритейлеров потеряли 15–20%. Покупать меньше граждане стали из-за стремления сократить расходы и роста конкуренции среди fashion-сетей. Негативно сказываются на рынке и климатические потрясения, нарушающие сезонность спроса на коллекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Посещаемость магазинов fashion retail в российских торговых центрах в январе—июне сократилась на 6% год к году, в Москве — на 9%, подсчитали в Focus Technologies. В июне спад оказался еще более выраженным: на 8% в России в целом и на 15% в Москве. Общее количество покупок одежды и обуви в январе—июне в России, по данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), сократилось на 7% год к году. В офлайн-сегменте аналитики зафиксировали спад на 16%.

Снижение интереса потребителей к магазинам одежды и обуви прослеживается ярче, чем к торговым центрам в целом.

Посещаемость последних в первом полугодии снизилась на 3% год к году (см. “Ъ” от 4 июля). Fashion-магазины нередко расположены в крупных объектах, где трафик снижается активнее, замечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. Она поясняет, что сегмент оказался более чувствительным к смене потребительской парадигмы: люди ходят в торговые объекты для посещения конкретных магазинов и досуговых центров, нецелевых визитов все меньше.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс говорит, что в первом полугодии продажи и выручка российских fashion-ритейлеров сократились на 15–20% год к году. Маркетплейсы, по ее мнению, спад больше не компенсируют. Средний чек при покупке одежды и обуви, по данным «Чек Индекса», в первом полугодии составил 3,1 тыс. руб., увеличившись на 4% год к году. Госпожа Лебсак-Клейманс называет динамику инфляционной, поясняя, что она не покрывает потери бизнеса от общего сокращения спроса на одежду.

Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что снижение спроса чувствуют все участники fashion-рынка: и лидеры, и аутсайдеры.

В Tom Tailor также видят снижение продаж. Падение трафика наблюдается второй год подряд и составляет 15–20%. Заметнее всего негативный тренд, по словам представителя компании, в среднем ценовом сегменте. Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов говорит, что у части компаний продажи сократились на 50%.

Анна Лебсак-Клейманс связывает снижение спроса на одежду с ростом долговой нагрузки, стремлением сохранить свободные средства на депозитах и увеличением базовых трат. Эксперт обращает внимание и на рост конкуренции среди fashion-операторов. «Резкое расширение предложения после весны 2022 года привело к перегреву: количество открывшихся магазинов превышает число закрывшихся, хотя часть ушедших брендов осталась через параллельный импорт, агентов, мультибренды и маркетплейсы»,— поясняет она.

Александр Перемятов добавляет, что крупные сети после уходя зарубежных брендов заняли большой объем площадей, но не смогли в полной мере насытить их товаром. В результате ассортимент магазинов нередко выглядит скудно.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев напоминает, что в первой половине года погода центральной части страны была нестабильной. Например, июнь оказался нетипично дождливым. Это нарушило традиционный ритм сезонных коллекций, ожидаемым спросом они не пользовались, поясняет эксперт. Илья Ярошенко называет неудачными с точки зрения fashion-рынка три последних сезона: зима была слишком теплой, весна — холодной, а лето наступило только к середине июля.

Евгения Хакбердиева считает популярным инструментом для привлечения трафика запуск fashion-операторами коллабораций и капсульных коллекций. В конце марта 2025 года сеть «Вкусно — и точка» и бренд «Твое» выпустили лимитированную серию одежды, а Okko и Zarina представили свою коллекцию, посвященную кино, говорит она. Еще один пример — бренд Befree, предложивший возможность создавать собственный дизайн футболок в рамках линейки co:create. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева называет другими популярными способами борьбы с падением продаж расширение программ лояльности, сезонные акции и проч.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова