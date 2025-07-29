Boeing сократил убытки и увеличил выручку на 35%

Корпорация Boeing опубликовала результаты второго квартала, отметив «стабилизацию производства, повышение качества самолетов, продукции и услуг». Квартальный убыток Boeing составил $176 млн, что значительно лучше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда убыток достигал $1,09 млрд. Выручка за отчетный период превысила прогнозы аналитиков и составила $22,75 млрд, это на 35% больше, чем годом ранее.

Во втором квартале компания производила по 38 самолетов Boeing 737 в месяц. Это тот лимит, который ей установило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после инцидента в январе 2024 года, когда у Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона. Расследование этого случая завершилось, и сейчас Boeing намерен добиваться у FAA разрешения на увеличение объемов производства. Кроме того, за минувший квартал Boeing поставил заказчикам 150 самолетов. Это самый высокий показатель поставок для второго квартала с 2018 года, который был последним, когда у Boeing была годовая прибыль.

Алена Миклашевская