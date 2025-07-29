Суд объединил несколько дел с требованием отмены красноярской реформы МСУ

Красноярский краевой суд объединил в одно производство несколько административных дел по искам, оспаривающим реформу местного самоуправления (МСУ) в регионе. Это решение было объявлено 29 июля на заседании по рассмотрению одного из них — Веры Берзиной к губернатору Михаилу Котюкову и законодательному собранию региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ-Сибирь» в краевом суде, речь идет также об исках Алексея Аксютенко, Кристины Кочкиной, райсовета Сухобузимского района, а также 20 жителей Красноярского края. Они требуют признать недействующим закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», который был принят заксобранием по инициативе губернатора в мае 2025 года.

Напомним, закон ликвидировал самостоятельные муниципалитеты на уровне сел и поселков, а также административно объединил ряд районов в новые муниципальные округа. Так, Большемуртинский и Сухобузимский районы были реорганизованы в Большемуртинско-Сухобузимский округ, Манский и Уярский районы — в Манско-Уярский округ. Вера Берзина является депутатом сухобузимского райсовета. Среди подписавших коллективный иск депутаты манского райсовета Александр Войт, Дмитрий Гайсин, Сергей Меднис, Андрей Монш, Александр Рупп, депутат Каменского сельсовета Виктор Мазовский и др.

Рассмотрение дела начнется 19 августа.

Валерий Лавский