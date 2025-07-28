Российский рынок акций начал снижаться после заявления Трампа

Индекс Московской биржи перешел к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа о сокращении срока на разрешение конфликта на Украине. Это следует из данных торгов.

По состоянию на 15.50 индекс Мосбиржи снизился на 1,05%, до 2 743. До публичного заявления президента США индекс демонтировал рост примерно на 0,2%.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что сократит срок в 50 дней, который ранее дал России для разрешения конфликта на Украине. Он отметил, что разочарован президентом РФ Владимиром Путиным.