«Аэрофлот» из-за сбоя отменил более 40 рейсов

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) сообщил, что из-за сбоя в работе информационных систем отменил 42 рейса из Шереметьево и обратно. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат денег или переоформить билет на рейсы в ближайшие 10 дней. Перевозчик уточнил, что сделать это в кассах аэропорта нельзя.

Согласно пресс-релизу компании, в числе отмененных — рейсы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань и Минск. «Аэрофлот» призвал пассажиров во избежание толп покинуть аэропорт. За информацией о рейсах можно следить на онлайн-табло Шереметьево.

«Аэрофлот» сегодня с утра сообщил о сбое в работе своих информационных систем. С чем он связан, не уточняется. Перевозчик предупредил, что возможны переносы и отмены рейсов. Московская прокуратура проводит проверку из-за ситуации в Шереметьево.