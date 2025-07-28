Новость о том, что ЕС и США достигли соглашения по тарифам,— главная сегодня. Все наблюдатели говорят о тарифной сделке как о победе президента США, а кто-то считает ее даже капитуляцией Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен кое-как состряпали сделку

Торговая война, длившаяся с весны, наконец подошла к концу в эти выходные в Тернберри, куда президент США прилетел поиграть в гольф… Пусть и с опозданием, но европейцы поняли, что последнее слово в обсуждении «сделки» всегда будет за Трампом, который с удовольствием диктует свои условия всему миру через собственную соцсеть. В Брюсселе пришли к выводу, что нет смысла делать ставку на рациональность.

США и ЕС достигли тарифного соглашения, чтобы избежать торговой войны

Соглашение знаменует собой победу Трампа, который потратил месяцы, принуждая торговых партнеров Америки к болезненным переговорам, угрожая взвинчиванием тарифов. При этом условия соглашения соответствуют тому, к чему Брюссель предлагал государствам—членам ЕС приготовиться.

Европа капитулирует перед Дональдом Трампом

Соглашение, конечно, лучше, чем торговая война. Тем не менее для европейцев это капитуляция. Ради мира они отказываются от тех ценностей и принципов, которые еще недавно считали незыблемыми.

В то же время сделка демонстрирует, как мало ЕС может противостоять самопровозглашенному «таможеннику» из США. Европейский союз экономически слаб и зависит от США в военном отношении. Он просто не может позволить себе вести затяжную и непредсказуемую экономическую войну со страной, на которую он опирается в конфликте со все более агрессивной Россией.

Сделка Трампа с ЕС предотвратила катастрофу. Но радующихся мало

Заключив соглашение, две крупнейшие экономики мира предотвратили потенциальную торговую войну, которая могла бы подорвать экономику… Обе стороны, как представляется, скорее приняли факт заключения соглашения, а не радовались ему.

Трамп и ЕС заключают тарифную сделку, чтобы избежать торговой войны

Европейская сделка — пока самое значимое соглашение, о котором объявлял Трамп... Сделка должна ослабить опасения, что действия Трампа могут привести к более масштабной торговой войне, и внести некоторую ясность для бизнеса.

Как ЕС мчался в шотландское убежище Трампа и получил сделку, о которой мечтал

Есть в этом что-то невероятно ироничное: высшее руководство ЕС должно было лететь в Британию, чтобы заключить крупнейшую для блока сделку с момента «Брексита». Это то, чего хотел Трамп, и то, что он получил… Для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен это столь необходимый ей личный успех, учитывая непростое начало ее второго срока у руля исполнительной власти блока, критику со стороны всего политического спектра ЕС и проигрыш громкого судебного дела (о закупках вакцин от COVID-19.— “Ъ”).

Подготовили Кирилл Сарханянц, Николай Зубов