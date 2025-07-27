В Ульяновске женщину обварили кипятком

В Заволжском районе в полицию обратилась 38-летняя женщина, заявившая о травмах, нанесенных ей бывшей супругой ее друга, сообщили в УМВД по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что заявительница вместе со своим знакомым пришла в гости к его детям. Бывшей супруге знакомого это не понравилось, и она облила потерпевшую кипятком из кружки. С полученным телесными повреждениями женщина обратилась в медицинское учреждение.

По подозрению в совершении преступления задержана 35-летняя жительница Ульяновска. В отношении нее возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Алексей Алексеев