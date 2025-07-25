В Татарстане с 1 сентября все школьные чаты переведут в мессенджер Max

В Татарстане с 1 сентября все школьные чаты планируют перевести в российский мессенджер Max. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Переход будет проходить в три этапа. Сначала к мессенджеру подключатся работники Министерства образования и науки Республики Татарстан и Управления образования. Затем начнут использовать новый мессенджер администрация и сотрудники школ, детских садов и средних профессиональных образовательных учреждений.

На последнем этапе к мессенджеру планируют подключить родителей и учащихся школ и СПО, а также родителей воспитанников детских садов.

Переход осуществляется в соответствии с дорожной картой по переводу коммуникаций, разработанной в рамках платформы «Сферум». Согласно ей, все чаты в Сферуме и VK Мессенджере будут закрыты в ноябре 2025 года, а переход на мессенджер Max будет осуществляться поэтапно до 1 ноября 2025 года.

Влас Северин