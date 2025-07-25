Forbes: Max предложит бизнесу услуги чат-ботов и рассылки одноразовых кодов

Цифровая платформа Max готовится предложить бизнесу различные услуги, пишет Forbes. По его данным, мессенджер готов рассылать уведомления и одноразовые коды подтверждения, хочет предоставлять услуги чат-ботов и поддержки.

Помимо этого может появиться возможность для бизнеса запрашивать у пользователей верифицированные реквизиты документов из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Речь идет о паспорте, свидетельстве о рождении детей, льготах, ИНН, СНИЛС, водительском удостоверении и других документах. Через платформу можно будет подписывать простые документы: согласия на обработку персональных данных, оферты.

По данным представителей мессенджера, перечисленные услуги пока только разрабатываются. В первый год Max планирует предоставлять их бесплатно. Дальнейшая цена пакета лицензий для аккаунтов поддержки будет зависеть от их количества. Чем больше у компании будет таких аккаунтов, тем выгоднее. До 3 тыс. единиц —одна лицензия может обойтись в 2333 руб. в месяц; 12,5 тыс. и более аккаунтов — 1517 руб. в месяц.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией на базе платформы VK. Аудитория приложения достигла отметки в 1 млн пользователей, заявили в компании.