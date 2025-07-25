Спрос на рекламу у блогеров сместился в пользу новостей и микроблогеров

Спрос на рекламу в семейных блогах за первое полугодие упал на 15–25%, тогда как новостные каналы показали рост на 20–25%, следует из данных Getblogger. Категории «юмор» и «бьюти» также выросли — на 15% и 10–15% соответственно. Особенно востребованы микроинфлюенсеры (до 50 тыс. подписчиков): их вовлеченность в 4 раза выше, чем у крупных блогеров.

В MTS AdTech зафиксировали рост спроса на микро- и мидл-блогеров на 30%, тогда как на макроинфлюенсеров (500 тыс.+) он снизился на 10–15%. В VK каждый третий рекламодатель выбирает авторов с аудиторией до 10 тыс. подписчиков, а в Telegram спрос на такие каналы вырос на 25%.

С 1 сентября, когда вступит запрет на рекламу на заблокированных ресурсах, малые блогеры могут столкнуться с проблемами — они хуже адаптируются к новым правилам, отмечают эксперты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Реклама уходит из семьи».