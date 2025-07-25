Реклама уходит из семьи

Спрос на рекламу у блогеров за полугодие снизился на 15–25%. В востребованности потеряли семейные блоги, которые несколько лет находились в топе по запросам рекламодателей. При этом категории «юмор», «бьюти» и новостные каналы выросли от 10% до 25%, особенно это заметно среди инфлюенсеров с аудиторией до 50 тыс. подписчиков, где вовлеченность генерируется в четыре раза больше крупных проектов. Однако уже в сентябре этот сегмент может столкнуться с проблемами: когда вступит в силу запрет на размещение рекламы на заблокированных ресурсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными платформы Getblogger об изменении спроса на разные типы блогов у рекламодателей за первое полугодие.

У сегмента семейные блоги, до этого входящего в лидеры, снизилась востребованность на 15–25% год к году.

Наибольший рост спроса произошел у новостных каналов — на 20–25%, на втором месте — категория «юмор», спрос вырос на 15%, на третьем — категория «бьюти», она показала рост на 10–15%.

Кроме того, в компании отметили, что в этом году продолжают кратно расти запросы на микро- и наноинфлюенсеров (до 50 тыс. подписчиков), особенно в регионах России.

«Зрители устали от откровенно продающего контента, микроформаты генерируют в четыре раза больше вовлеченности»,— говорит гендиректор Getblogger Марина Кондрашова.

В МТС AdTech рассказали, что спрос на микро- (до 50 тыс. подписчиков) и мидл-блогеров (50–500 тыс.) за первое полугодие вырос на 30%, на макроинфлюенсеров (более 500 тыс. подписчиков) снизился на 10–15%, за исключением premium-сегмента (топовые блогеры с экспертизой).

В VK рассказали, что каждый третий рекламодатель на платформе VK AdBlogger выбирает для продвижения товаров авторов с аудиторией до 10 тыс. подписчиков. Так, во втором квартале наибольший рост по числу рекламных размещений зафиксирован в категориях «путешествия» (в 2,4 раза), «фитнес» (в 2 раза) и «культура» (в 1,5 раза). В Telegram не ответили “Ъ”.

В Telega.in рост спроса на микро- и наноинфлюенсеров подтверждают, отмечая, что в каналах до 10 тыс. подписчиков за первое полугодие он увеличился на 25%. Наиболее популярными тематиками в мессенджере там назвали «новости и СМИ» (19% год к году), «здоровье и медицину» (28%), «культуру и события» (32%) и «лайфстайл» (26%).

Ранее “Ъ” писал, что блогеры поднимают цены на рекламу в соцсетях после принятия Госдумой законопроекта, запрещающего с 1 сентября размещение рекламы на заблокированных ресурсах. Так, показатель CPV (средняя стоимость просмотра рекламы) в Telegram вырос на 20% год к году (см. “Ъ” от 6 апреля). После 2022 года платформа стала основной площадкой для заработка денег у инфлюенсеров (см. “Ъ” от 28 мая).

Рост спроса рекламодателей на новостные каналы основатель рекламного продюсерского агентства Purple Door Алексей Пак объясняет общим трендом на новостное потребление. В то же время остальные категории отрасли растут в связи с увеличением динамики просмотра контента в сети. Но на это также влияет удорожание классических маркетинговых инструментов и блокировки существующих платформ, отмечает господин Пак. Однако после изменений в законодательстве в сентябре количество микро- и наноблогов может сократиться в связи с тем, что они «не держат несколько соцсетей и еще не очень хорошо умеют работать с разными площадками одновременно», добавляет эксперт.

Варвара Полонская