Главные новости за 22 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

На Дворцовой площади начался демонтаж сцены для концерта ко Дню ВМФ. Как сообщила «Фонтанке» со ссылкой на комитет по культуре Смольного, было принято решение перенести праздничную программу из Петербурга в Кронштадт. По новой информации, концерт состоится 27 июля на Якорной площади, он будет длиться весь день.

На 72-м году жизни скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Свою карьеру она начала строить еще в Ленинграде, ранее занимала пост главы Ленинградского областного суда. Последние месяцы госпожа Подносова боролась с онкологическим заболеванием. Свои соболезнования выразили губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер ЗакСа Александр Бельский, представители различных ведомств.

Утром 22 июля сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета РФ пришли с обысками в Михайловский театр. Об этом «Ъ-СПб» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По всей вероятности, оперативные мероприятия были связаны с делом художественным руководителя Михайловского театра и гендиректора МХАТ Владимира Кехмана, которого обвиняют в растрате. Подробности пока уточняются.

Четырех туристов, которые решили станцевать у здания УФСБ на Литейном проспекте, задержала полиция. Как отмечают очевидцы, правонарушители «снимали фасад» и «вели себя агрессивно». Среди задержанных оказались 20-летний петербуржец, гость из Израиля и двое молодых людей из США. «Квартет» доставили в отдел и составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Позднее всех четверых отпустили.

В Петербурге простились с почетным гражданином города, ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Меркиным. Торжественно-траурную церемонию 22 июля посетил губернатор Александр Беглов. Глава Петербурга во время гражданской панихиды заявил, что общаться с господином Меркиным было для каждого великой честью и счастьем. Ветеран останется легендой и гордостью Северной столицы, подчеркнул градоначальник.

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» объявило конкурс на строительство автостоянки у парка «Остров фортов» за 218 млн рублей. Парковка на 516 машино-мест будет находиться на Цитадельском шоссе. Эксперты считают, что третью платную стоянку вблизи кластера за последние два года размещают из-за повышенного спроса на локацию, который провоцирует нехватку мест для паркинга. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

ПАО «ЛУКОЙЛ» учредило в СЗФО две дочерние компании, чей профиль заключается в работе внутреннего водного грузового транспорта. Речь идет об ООО «ЛТТ» и ООО «ЛТТА». Первая зарегистрирована в Петербурге. Ее участниками указаны ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (99%) и ООО «К.Н. Холдинг» (1%), обеими владеет ЛУКОЙЛ. Место регистрации второй — город Мурманск. Размер уставного капитала обеих организаций составляет 100 тыс. рублей. Структура собственности у них схожая.

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ после смерти Ирины Подносовой назначен глава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС Юрий Иваненко. С 1990-х годов он работал в судебной системе Омской области, в 2009-м занял пост зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2015 году стал судьей ВС РФ, а в июле получил должность заместителя председателя Верховного суда.

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов представил свой тренерский штаб. За работу с нападающими будет отвечать Владимир Филатов. Евгений Кетов займется игрой в большинстве и меньшинстве, Максим Семенов ответственен за игру в обороне, Юрий Ключников — за работу с вратарями. Филипп Арзамасов будет поддерживать физическое состояние игроков, а Андрей Цайслер — изучать видеонарезки матчей и делать анализ..

На Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду прогулочный катамаран «Габион». Это третье судно серии из четырех катамаранов проекта «Соммерс». Они предназначены для работы на экскурсионных маршрутах в Кронштадте и спроектированы с учетом особенностей расположения фортов в акватории Финского залива. В скором времени «Габион» выйдет в свой первый рейс.

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга появилось сообщение о начале общественных обсуждений проекта планировки для строительства новой развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Обсуждения продлятся до 20 августа текущего года, уточнили в КГА.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второго склада торговой сети «Спортмастер» в Ломоносовском районе. Объект расположен на Пушкинском шоссе в Виллозском городском поселении. Новый распределительный центр площадью 25 тысяч кв. м построен рядом с первой очередью и может стать важным логистическим узлом для поставок по всему Северо-Западу, сообщили в правительстве Ленобласти.

Власти Санкт-Петербурга подвели итоги открытого архитектурного конкурса на эскизный проект административного корпуса вестибюля новой станции метро «Лиговский проспект – 2». Победителем выбран проект «Студии 17» Святослава Гайковича, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Предполагается, что здание станет точкой входа в зону нового вокзального комплекса ВСМ и обеспечит кратчайшую связь будущего терминала с петербургским метрополитеном.