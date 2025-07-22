Сцену на Дворцовой площади демонтируют: концерт ко Дню ВМФ перенесли в Кронштадт

На Дворцовой площади вечером 21 июля начался демонтаж сцены для концерта ко Дню ВМФ. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по культуре Смольного, было принято решение перенести праздничную программу из Петербурга в Кронштадт.

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Фото: Geocam / Веб-камера на Дворцовой площади Скриншот актуален на 07:50

Фото: Geocam / Веб-камера на Дворцовой площади

По новой информации, концерт состоится 27 июля в Кронштадте на Якорной площади, он будет длиться весь день. В программе — выступления военных творческих коллективов, артистов эстрады и солистов музыкальных театров.

«Кроме того, отдельная культурная программа пройдет в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот"»,— добавили в комитете.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мощи адмирала Ушакова привезли в Кронштадт к празднованию дня ВМФ.

Дарья Астанина