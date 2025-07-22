Платную зону для стоянки машин в Кронштадте снова расширят

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» объявило конкурс на строительство автостоянки у парка «Остров фортов» за 218 млн рублей. Парковка на 516 машино-мест будет находиться на Цитадельском шоссе, следует из документов на сайте госзакупок. Эксперты считают, что третью платную парковку вблизи кластера за последние два года размещают из-за повышенного спроса на локацию, который провоцирует нехватку мест для паркинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сдача объекта запланирована на декабрь 2025 года. Проект предусматривает строительство в два этапа. На первом этапе оборудуют 454 места — 163 слева и 291 справа от охранной зоны тепловых сетей. После демонтажа тепловых сетей и объединения зон на втором этапе добавят еще 62 места. Дополнительно для автомобилей с инвалидными знаками предусмотрено 52 парковочных места, а также четыре места для зарядки электромобилей.

В то же время стоянка может быть платной, хотя ее возможный тариф в документах не прописан, но для этого в проекте предусмотрены два кассовых автомата в павильонах. Всего в Кронштадте находятся три платные парковки: стоянки на Кронштадтском шоссе на 113 машино-мест, на Цитадельской дороге (152) и Цитадельском шоссе (163), причем последние две функционируют по повышенному тарифу, где цена часа составляет 100 вместо 30 рублей.

Парк «Остров фортов» открыли в Кронштадте в 2020 году. На территории кластера «Остров фортов» расположено семь объектов культурного наследия, в том числе три форта — объекта ЮНЕСКО: Кроншлот, Петр Первый и Император Александр Первый, которые находятся на реставрации. Общий объем инвестиций в проект превышает 80 млрд рублей.

Причиной повышенного тарифа, как объясняют в «Городском центре управления парковками», является близость к кластеру «Остров фортов», из-за чего при расчете стоимости учитывается предполагаемое целевое значение заполняемости — в диапазоне 50–85%, что и формирует окончательную цену.

Собеседники «Ъ-СПб» предположили, что в перспективе возле парка необходимо еще больше мест для паркинга из-за высокого спроса на локацию. По данным компании «Нева Тревел», только их суда перевезли свыше 200 тыс. посетителей кластера «Остров фортов» за прошлый год, а в этом году компания прогнозирует рост турпотока до 350 тыс.

Посещаемость парка действительно высокая, в его администрации указывают, что за 2024 год пространство приняло более 4 млн гостей, а за 2023-й — 3,3 млн. В то же время турпоток, вероятно, увеличится из-за появления у «Острова фортов» номерного фонда примерно на 130 мест в 2026–2027 годах. Четырехзвездочный отель на территории должна построить «ГК Алькор», которая общий объем инвестиций не называет, но уточнила «Ъ-СПб», что речь идет о миллиардных вложениях.

При таком потоке посетителей, по мнению транспортного аналитика Владислава Булгакова, введение еще одной парковки — рациональное решение. Тем более что недалеко от «Острова фортов» продолжается реконструкция развязки около КАД, которая тоже влияет на трафик у кластера, отмечает директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин. Ее техническое открытие запланировано только на ноябрь этого года.

Стефания Барченкова