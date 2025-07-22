Юрий Иваненко назначен исполняющим обязанности председателя Верховного суда

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ после смерти Ирины Подносовой стал глава Судебной коллегии по экономическим спорам ВС Юрий Иваненко, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности председателя Верховного суда России Юрий Иваненко

Фото: пресс-служба Совета федерации Исполняющий обязанности председателя Верховного суда России Юрий Иваненко

Фото: пресс-служба Совета федерации

Иваненко родился в 1966 году в деревне Бугалы Омской области. В 1992 году окончил с отличием Омский государственный университет по специальности «Правоведение». С 1992 года работал в Советском районном суде Омска, следом стал судьей Омского областного суда.

С 2009 года — зампредседателя Ленинградского областного суда. В 2015 году господин Иваненко стал судьей ВС РФ, в июле был назначен заместителем председателя Верховного суда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что госпожа Подносова скончалась на 72-м году жизни в Москве. По данным ряда источников, судья долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Андрей Маркелов