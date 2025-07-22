Стартовали общественные обсуждения проекта новой развязки ШМСД в Невском районе

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга появилось сообщение о начале общественных обсуждений проекта планировки для строительства новой развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Обсуждения продлятся до 20 августа текущего года, уточнили в КГА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Развязка будет находится на участке от улицы Кржижановского до Ленской улицы и пройдет через железнодорожные пути, ее протяженность составит 1,6 км. Проектировщиком выступило АО «ЗСД».

Согласно проекту, для нужд строительства будут изъяты и преобразованы 20 земельных участков. Судя по картам, на данный момент на большинстве из них расположены гаражные кооперативы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Главгосэкспертиза утвердила проект четвертого этапа ШМСД с мостом через Неву.

Артемий Чулков