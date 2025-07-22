Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной председателя ВС РФ Подносовой

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного Суда Российской Федерации Ирины Подносовой. Оба выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ирина Леонидовна внесла большой вклад в развитие отечественной правовой системы, обеспечение законности и правопорядка во всех сферах жизни общества»,— написал господин Беглов в своем Telegram-канале.

Слова соболезнования также появились в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга. Коллеги Подносовой подчеркнули, что судейский корпус России понес тяжелую утрату.

Госпожа Подносова родилась в Пскове в 1953 году. По данным ряда СМИ, она является однокурсницей президента России Владимира Путина. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского университета имени Жданова (ныне СПбГУ — Ъ).

С 1990 по 2013 год работала в Лужском городском суде Ленобласти, в 2017 году была назначена председателем указанного суда, в 2018-м году стала главой Второго апелляционного суда.

В апреле 2024 года Ирина Подносова возглавила Верховный суд России. Это случилось после смерти Вячеслава Лебедева, который работал на этом посту 35 лет.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Чем известна умершая председатель Верховного суда Ирина Подносова».

Андрей Маркелов