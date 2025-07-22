В Петербурге определились с внешним обликом станции метро «Лиговский проспект – 2»

Вечером во вторник, 22 июля, власти Санкт-Петербурга подвели итоги открытого архитектурного конкурса на эскизный проект административного корпуса вестибюля новой станции метро «Лиговский проспект – 2». Победителем выбран проект «Студии 17» Святослава Гайковича, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архитектурное бюро «Студия 17» Фото: Архитектурное бюро «Студия 17»

Новая станция метро появится в центре Петербурга в рамках реализации проекта строительства терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Предполагается, что здание станции «Лиговский проспект – 2» станет точкой входа в зону нового вокзального комплекса ВСМ и обеспечит кратчайшую связь будущего терминала с петербургским метрополитеном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что высота планируемого здания составит шесть этажей. Кроме выхода из метро там планируется разместить интерактивный музей подземки, помещение для работы с клиентами, предприятия общественного питания и офисы.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб» «Архитекторам предлагают приобщиться к метрострою и ВСМ».

Андрей Цедрик