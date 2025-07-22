ЛУКОЙЛ учредил на Северо-Западе две дочерние компании для водных грузоперевозок

ПАО «ЛУКОЙЛ» учредило в Северо-Западном федеральном округе две дочерние компании, чей профиль заключается в работе внутреннего водного грузового транспорта. Речь идет об ООО «ЛТТ» и ООО «ЛТТА», пишет «Интерфакс».

Первая компания зарегистрирована 21 июля в Санкт-Петербурге. Ее участниками указаны ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (99%) и ООО «К.Н. Холдинг» (1%), обеими владеет ЛУКОЙЛ. Уставной капитал «ЛТТ» составляет 100 тыс. рублей. Гендиректором организации указан Андрей Рыбакин.

Вторая — зарегистрирована в тот же день в Мурманске. Профиль «ЛТТА» заключается в морских грузоперевозкаъ. Структура собственности организация и размер уставного капитала аналогичны первой. Кресло генерального директора «ЛТТА» занимает Юрий Панарин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Кингисеппский машиностроительный завод перешел холдингу ОСК.

Татьяна Титаева