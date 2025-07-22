Туристов из США и Израиля задержали в Петербурге за танцы возле здания УФСБ

Четырех туристов, которые решили станцевать у здания УФСБ на Литейном проспекте, задержала полиция. Об этом стало известно «Фонтанке».

Звонок от дежурного из Управления поступил в полицию накануне вечером. С его слов, коллеги задержали двух граждан, которые «снимали фасад» и «теперь ведут себя агрессивно».

Как выяснилось, четверо товарищей — 20-летний петербуржец, гость из Израиля и двое молодых людей из США — по пути из Большой хоральной синагоги решили пофотографироваться и потанцевать у здания УФСБ. «Квартет» доставили в отделение полиции, на задержанных составили протоколы по статье о мелком хулиганстве, после все четверо были помещены в камеру.

UPD: По данным «Ъ-СПб», задержанных отпустили из отделения полиции.

Дарья Астанина