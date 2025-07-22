Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию второго склада «Спортмастера» в Виллози

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию второго склада торговой сети «Спортмастер» в Ломоносовском районе. Объект расположен на Пушкинском шоссе в Виллозском городском поселении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новый распределительный центр площадью 25 тысяч кв. м построен рядом с первой очередью и может стать важным логистическим узлом для поставок по всему Северо-Западу.

Зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский отметил, что разрешение на строительство нового склада компании «Спортмастер» выдали в январе 2024 года. Менее чем за полтора года торговая сеть завершила работы и прошла все проверки.

«Большой склад — это не просто здание. Это рабочие места, поддержка бизнеса и быстрее работающие магазины для людей. Хорошо, что такие проекты приходят в Ленинградскую область и быстро доходят до финиша»,— прокомментировал господин Барановский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что разрешение на ввод в эксплуатацию получил новый склад компании Wildberries в Шушарах, построенный после крупного пожара в январе 2024 года.

Андрей Цедрик