Из жизни ушла экс-глава Ленинградского областного суда Ирина Подносова

На 72-м году жизни скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Свою карьеру она начала строить еще в Ленинграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О смерти госпожи Подносовой «Ъ» стало известно от источников в судебной системе. По информации собеседников, глава Верховного суда РФ скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Ирина Подносва родилась в Пскове в 1953 году. Получив образование в Ленинградском государственном университете имени А.А. Жданова (ныне СПбГУ), она устроилась консультантом отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда. С 1990 года госпожа Подносова работала судьей Лужского городского суда Ленобласти, в 2003 году возглавила его. Она прошла путь до председателя Ленинградского областного суда (с 2017 года), затем назначена главой Второго апелляционного суда общей юрисдикции. Должность председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова получила 17 апреля 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почетный гражданин Санкт-Петербурга Зиновий Меркин скончался на 102-м году жизни.

Татьяна Титаева