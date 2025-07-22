Беглов простился с почетным гражданином Зиновием Меркиным
Церемония прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга, ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Меркиным состоялась 22 июля. Гражданскую панихиду посетил губернатор города Александр Беглов, сообщили в Смольном.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Глава Петербурга во время траурной церемонии заявил, что общаться с Зиновием Меркиным было для каждого великой честью и счастьем. Ветеран останется легендой и гордостью Северной столицы.
«Зиновий Леонидович всегда будет для нас примером мужества, ленинградской скромности и ответственности перед Отечеством. Сегодня с ним уходит целая эпоха в истории города и страны»,— отметил господин Беглов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Зиновий Меркин скончался 20 июля на 102-м году жизни.