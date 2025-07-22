Беглов простился с почетным гражданином Зиновием Меркиным

Церемония прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга, ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Меркиным состоялась 22 июля. Гражданскую панихиду посетил губернатор города Александр Беглов, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава Петербурга во время траурной церемонии заявил, что общаться с Зиновием Меркиным было для каждого великой честью и счастьем. Ветеран останется легендой и гордостью Северной столицы.

«Зиновий Леонидович всегда будет для нас примером мужества, ленинградской скромности и ответственности перед Отечеством. Сегодня с ним уходит целая эпоха в истории города и страны»,— отметил господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Зиновий Меркин скончался 20 июля на 102-м году жизни.

Татьяна Титаева