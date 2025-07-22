Наставник хоккейного СКА Игорь Ларионов представил тренерский штаб

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов представил свой тренерский штаб, сообщает пресс-служба армейцев. За работу с нападающими будет отвечать Владимир Филатов. В его зоне ответственности — дизайн тренировок и структура игры в нападении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Легенда СКА и двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Кетов займется игрой в большинстве и меньшинстве. Он также будет проводить индивидуальную работу с игроками.

Максим Семенов ответственен за построение системной игры в обороне, Юрий Ключников — за работу с вратарями. Филипп Арзамасов будет поддерживать физическое состояние игроков, Андрей Цайслер — изучать видеонарезки матчей и делать анализ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет с китайским «Куньлунем», который проведет сезон 2025/2026 на петербургской СКА Арене.

Андрей Маркелов