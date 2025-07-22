Прогулочный катамаран «Габион» спустили на воду в Петербурге
На Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду прогулочный катамаран «Габион», сообщает пресс-служба комитета по транспорту. Это третье судно серии из четырех катамаранов проекта «Соммерс».
Фото: пресс-служба комитета по транспорту
Они предназначены для работы на экскурсионных маршрутах в Кронштадте и спроектированы с учетом особенностей расположения фортов в акватории Финского залива.
В частности, «Кроншлот» имеет узкий вход во внутреннюю гавань, что делает невозможным проход существующих типовых судов из-за их габаритов и маневренных характеристик.
Катамараны «Соммерс» обладают улучшенными мореходными качествами и оснащаются по последнему слову техники. В скором времени «Габион» выйдет в свой первый рейс, он будет отправляться от причала в парке «Остров фортов».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду скоростной пассажирский катамаран «Форт Обручев» проекта «Котлин».