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В Ростовской области задерживаются 26 поездов из-за пожара после падения БПЛА

Падение обломков БПЛА на станции Каменоломни привело к сбою графика поездов, задерживаются 26 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд», — говорится в публикации.

Составы проезжают станцию Каменоломни со сниженной скоростью.

Наталья Белоштейн

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