В 2026 году в Сочи запустят работу технологического кластера

В Сочи в 2026 году откроется новый технологический кластер на улице Транспортной, который станет центром для высокотехнологичных компаний. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин во время пресс-конференции по итогам первого года работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Проект включает строительство технопарка и создание управляющей компании. Участок для реализации инициативы уже выбран.

«Я уточню по срокам, когда он будет передан в работу и с управляющей компанией. Я уверен, что в следующем году этот технопарк запустим», — подчеркнул глава города.

Промышленные технопарки должны будут соответствовать установленным нормативам. Территория объекта составит не менее 1 га, общая площадь помещений — от 5 тыс. кв. м. Плотность застройки должна достигать минимум 2 тыс. кв. м. Обязательное условие — обеспечение 70% территории транспортной и коммуникационной инфраструктурой, системами электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и связи.

Алина Зорина, Андрей Куценко