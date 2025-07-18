Российская армия за неделю взяла 10 населенных пунктов

Группировки российский войск «Север», «Юг», «Восток», «Центр» и «Днепр» с 12 по 18 июля заняли десять населенных пунктов в Донецкой народной республике, Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

В Харьковской области группировка «Север» взяла Дегтярное, В ДНР группировкам «Юг» и «Центр» удалось занять Петровку, Николаевку, Маяк, Попов Яр, Карла Маркса, Воскресенк, Новохатское. В Запорожской области «Восток» и «Днепр» установили контроль над Малиновкой и Каменским.