Исполняющим обязанности президента УК ЮГК назначена Лариса Ивлева

Исполняющим обязанности президента ООО «УК ЮГК» (управляющая компания ПАО «Южуралзолото группа компаний») назначена Лариса Ивлева. Соответствующие данные в ЕГРЮЛ внесли 16 июля, подтверждают «Интерфакс» и ТАСС. Госпожа Ивлева — бывший член совета директоров ЮГК, занимала пост директора по юридическим вопросам УК.

Как сообщал «Ъ», Лариса Ивлева, работавшая в организациях холдинга с 1993 года, в суде дала показания о личных отношениях экс-главы компании Константина Струкова с рядом должностных лиц органов власти Челябинской области.

3 июля суд наложил обеспечительные меры на «Южуралзолото» и 10 других компаний, принадлежащих зампредседателя Челябинского заксобрания Константину Струкову. У предприятий изъяли активы стоимостью в 200 млрд руб., выяснил «Ъ». Генпрокуратура считает, что депутат получил контроль над компаниями с помощью своего положения. На этой неделе управляющая компания ЮГК перешла в госсобственность. Минфин анонсировал продажу компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Золотое отсечение».