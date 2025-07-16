Золотое отсечение

Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях, которые были изъяты у Константина Струкова и связанных с ним лиц по иску Генпрокуратуры. Господин Струков отстранен от должности президента холдинга. Смена руководства в других компаниях пока не произошла. На фоне новостей о переходе организаций в госсобственность акции ЮГК 16 июля подорожали на 30% по сравнению с ценами до национализации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Капитализация изъятого в пользу государства холдинга ЮГК оценивается в 222 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Капитализация изъятого в пользу государства холдинга ЮГК оценивается в 222 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Компании, упомянутые в иске Генпрокуратуры об изъятии активов у Константина Струкова, перешли в собственность государства. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Росимущество стало учредителем ООО «УК ЮГК», которое управляет холдингом. Активы включают месторождения в Челябинской области (Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, Наилинский, Осейский, Алтын-Таш, Зайцевское), Хакасии (ОАО «Коммунаровский рудник») и Красноярском крае (ООО «Прииск Дражный», ООО «Соврудник»).

Также внесены изменения, отражающие переход Росимуществу 100% долей в ООО «Бизнес-актив» (управляет деловым 23-этажным центром «Челябинск-сити» на улице Кирова) и ООО «Хоум» (совершает операции с недвижимостью) в собственность России. Переданы 45% и 35% долей в ООО «Арбат-сити» (юрлицо ресторанно-гостиничного комплекса «Челябинск-сити») и 67% долей в ООО «Агрокомплекс Экомодуль» (сельхозпредприятие работает в Пласте). Кроме того, Росимущество получило 1% долей в ООО «Погрузочно-транспортное управление» и ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод». Оставшиеся 99% долей в этих предприятиях зарегистрированы на национализированное ООО «Хоум».

ЮГК занимает четвертое место в России по объему производства золота (450 тыс. унций в год). Ее капитализация превышает 222 млрд руб., ежегодная выручка составляет 54 млрд руб., а валовая прибыль — 34 млрд руб.

15 июля стало известно, что Константина Струкова отстранили от должности президента холдинга ЮГК. Информация была опубликована на портале раскрытия корпоративной информации. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска по заявлению Генпрокуратуры об обеспечительных мерах. Информации о смене руководителей в других изъятых компаниях в ЕГРЮЛ нет. Директором «Бизнес-актива» и «Арбат-сити» является один из ответчиков по иску Генпрокуратуры Сергей Евтеев, ООО «Хоум» руководит Наталия Зарубина, гендиректор «Экомодуля» — по-прежнему Римма Панова.

Стоимость акций ЮГК на фоне новостей о переходе активов Константина Струкова под управление Росимущества 16 июля выросла на 30% по сравнению с показателями начала июля. Цена одной акции достигла 0,6 руб. В начале июля минимальная цена была 0,47 руб. В июне, до подачи иска Генпрокуратуры, стоимость акций составляла 0,67 руб. Максимальное значение в 2025 году было зафиксировано в феврале, когда акции «Южуралзолота» стоили 0,89 руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Южный Урал”, 11 июля Советский районный суд принял решение обратить в доход государства акции и доли в уставном капитале ряда компаний, принадлежащих Константину Струкову и его окружению.

В частности, изъято более 149,8 млрд акций ПАО «ЮГК» и 100% уставного капитала УК «ЮГК». Также конфискованы доли в компаниях, связанных с бизнесменом.

Генеральная прокуратура подала иск 2 июля, требуя конфискации имущества, полученного коррупционным путем. Ответчиками стали Константин Струков, его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять человек, управлявших или владевших компаниями, связанными с холдингом ЮГК. В ходе процесса надзорное ведомство доказало, что Константин Струков, используя свой статус, завладел золотодобывающими и угольными предприятиями, оформив активы на дочерей и подконтрольных лиц. Также истец утверждал, что депутат помог приобрести членам семьи гражданство нескольких европейских стран, а «вырученные средства от деятельности предприятий Струков регулярно выводит в значительных объемах за границу».

Гражданскому иску предшествовали обыски сотрудниками ФСБ офисов ПАО «ЮГК» и аффилированных с ним организаций в Пласте и Челябинске.

По данным источника “Ъ-Южный Урал”, оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках ранее возбужденных уголовных дел о нарушениях природоохранного законодательства, требований промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. 4 июля появилась информация о первых фигурантах этих дел. ТАСС со ссылкой на источники сообщал о том, что директора ГОК «Светлинский» Сергея Щелокова подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК) и порче земли (ст. 254 УК), а начальника золотоизвлекательной фабрики Дмитрия Бендика — в нарушении правил охраны окружающей среды (ст. 246 УК).

Василий Агафонов