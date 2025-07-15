Управляющая компания ЮГК перешла в госсобственность

Владельцем 100% уставного капитала ООО «Управляющая компания "Южуралзолото группа компаний"» (УК ЮГК) стала Россия в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 15 июля, сообщает «Интерфакс».

УК ЮГК управляет ПАО «Южуралзолото группа компаний». 3 июля суд наложил обеспечительные меры на «Южуралзолото» и 10 других компаний, принадлежащих зампредседателя Челябинского заксобрания Константину Струкову. У предприятий изъяли активы стоимостью в 200 млрд руб., выяснил «Ъ». Генпрокуратура считает, что депутат получил контроль над компаниями с помощью своего положения.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Депутатские связи предъявили правосудию».