Требуемые к изъятию активы миллиардера Струкова оцениваются в 200 млрд рублей

«Ъ» узнал подробности иска Генпрокуратуры об изъятии активов миллиардера Константина Струкова — зампреда законодательного собрания Челябинской области от «Единой России». Общая стоимость требуемых к конфискации активов оценивается в 200 млрд руб.

Надзорное ведомство считает, что господин Струков получил контроль над компаниями за счет своей должности и положения в органах госвласти. Для сокрытия до 2022 года своего незаконного участия в ПАО ЮГК господин Струков оформил актив на кипрский офшор Ugold Limited. Его номинальным руководителем он назначил свою дочь Александру Струкову. Она имеет гражданство Швейцарии и постоянно там проживает.

Фактически бизнесом управлял сам господин Струков. Для последующей продажи акций компании на территории РФ он снова перевел их в российскую юрисдикцию, перерегистрировав на свое имя. Реализовав часть, оставил в 2023–2024 годах в своей собственности 67,85% ценных бумаг ПАО ЮГК.

Суд по ходатайству Генпрокуратуры уже принял обеспечительные меры по иску, наложив арест на акции и доли изымаемых предприятий. Предварительное слушание по делу назначено на 8 июля. По данным «Ъ», пока дело возбуждено лишь по факту, и господин Струков ни в каком качестве в нем не фигурирует.

Подробнее — в материале «Ъ» «В золоте нашли коррупцию».