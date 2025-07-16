Минобороны России отменило проведение форума «Армия-2025»

Российский международный военно-технический форум «Армия-2025» в этом году проводиться не будет. Об этом «Ъ» сообщили несколько источников в оборонной отрасли.

На данный момент официальный сайт «Армии-2025» продолжает работать, на нем указаны даты проведения с 11 по 14 августа 2025 года, и там же уточняется, что в текущем году форум рассчитан исключительно на профессиональную аудиторию. Следовательно, он должен был пройти в закрытом режиме без доступа для обычных посетителей.

Форум «Армия», ключевая выставка Минобороны, ежегодно проходит в парке «Патриот» с 2015 года. Продолжительность форума менялась: изначально он длился неделю, но в 2024 году был сокращен до трех дней.

Дмитрий Сотак