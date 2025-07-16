РЖД хочет запустить «Сапсаны» в Нижний Новгород, Минск и Воронеж

После открытия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом РЖД планирует переставить «Сапсаны» на маршруты от Москвы до Нижнего Новгорода, Минска и Воронежа. Замгендиректора РЖД Иван Колесников подчеркнул, что скоростной поезд «без работы не останется».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж», — сказал господин Колесников «РИА Новости». Окончательное решение примут ближе к дате запуска магистрали.

Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируют завершить в 2028 году. Вице-премьер России Виталий Савельев сообщил, что время в пути между двумя городами составил около 2 часов 15 минут. Максимальная скорость нового поезда «Белый кречет» на магистрали составит 400 км/ч, скорость эксплуатации — 360 км/ч.