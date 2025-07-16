Задержан директор АО «Ярдормост», бывший сити-менеджер Кирова Дмитрий Драный
В Ярославле задержан генеральный директор АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области) Дмитрий Драный. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Дмитрий Драный
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Подробности уголовного дела пока неизвестны. Господин Драный возглавил предприятие в апреле 2023 года. До этого в Кирове он возглавлял местное предприятие «Гордормостстрой», потом был заместителем главы Кирова, а с 2012 по 2014 года был главой администрации (сити-менеджером) Кирова. После отставки возглавлял несколько предприятий в Кировской области.
16 июля в пресс-службе правительства области сообщили о том, что исполняющим обязанности директора предприятия назначен Артем Малышкин. Последние полгода он возглавлял Единую службу заказчика Ярославской области, а до этого работал в Вологде на руководящих постах.
Позднее Ярославский областной суд опубликовал информацию об аресте Дмитрия Драного.