Экс-сити-менеджера Кирова арестовал Кировский суд Ярославля

16 июля Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения бывшему сити-менеджеру Кирова, гендиректору АО «Ярдормост» Дмитрию Драному в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 сентября 2025 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Драный

Фото: АО «Ярдормост» Дмитрий Драный

Фото: АО «Ярдормост»

Дмитрий Драный обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в его деле три эпизода. Следствие считает, что деньги руководитель получал от субъектов предпринимательской деятельности с ноября 2023 года по март 2025 года «за беспрепятственное заключение договоров поставки и оказания услуг на выгодных для данных коммерческих предприятиях условиях, а также оказание содействия в приемке поставленной продукции и выполненных работ».

«По версии следствия, обвиняемый получил взятки в общей сумме свыше 10 млн руб. за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Также уголовные дела возбуждены в отношении взяткодателей.

АО «Ярдормост» принадлежит правительству Ярославской области и занимается строительством, ремонтом и обслуживанием дорог и мостов, в том числе по госконтрактам. Господин Драный возглавлял ярославское предприятие с апреля 2023 года. До этого он был заместителем главы Кирова, а с 2012 по 2014 года — главой администрации (сити-менеджером) Кирова. В Ярославле работают несколько выходцев из Кирова, в том числе мэр Артем Молчанов.

С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора «Ярдормоста» назначен Артем Малышкин.

Алла Чижова