Шойгу Сергей Кужугетович

Родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель» (1977).

Трудился в строительных трестах в Красноярске, Кызыле, Ачинске, Саяногорске и Абакане. С 1988 года — второй секретарь абаканского горкома КПСС, с 1989-го — инспектор красноярского крайкома КПСС. В 1990 году переехал в Москву, стал замглавы Госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.

В 1991 году возглавил Российский корпус спасателей, на базе которого создан Госкомитет РФ по чрезвычайным ситуациям, а в 1994-м — МЧС России, которое возглавлял до 2012 года.

В 1999-м возглавил межрегиональное движение «Единство», одноименная партия позже была реорганизована в «Единую Россию». С января по май 2000-го был зампредом правительства РФ Владимира Путина.

С мая по ноябрь 2012 года — губернатор Московской области. В 2012–2024 годах — министр обороны. С 2012 года — постоянный член Совбеза РФ. С 12 мая 2024 года — секретарь Совбеза РФ.

Кандидат экономических наук. Генерал армии. Президент Русского географического общества. Заслуженный спасатель РФ. Герой РФ, награжден орденами «Александра Невского», «Святого апостола Андрея Первозванного», «За заслуги перед Отечеством» III, II, I степени. Почетный гражданин восьми регионов РФ.

Увлекается живописью, графикой, резьбой по дереву. Женат, две дочери.