Сегодня исполняется 93 года художественному руководителю Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, народному артисту СССР, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» Владимиру Федосееву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Федосеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Владимир Федосеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет заслуженный деятель искусств РФ, и. о. ректора Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Александр Соколов:

— Дорогой Владимир Иванович! От всей души и от всех сотрудников Московской консерватории мне очень приятно поздравить Вас — почетного профессора Московской консерватории — с днем рождения! Благодаря Вашим выдающимся талантам и дарованиям Вы вписали себя в историю мирового исполнительского искусства, стали человеком мира и заслужили любовь всего мира. Начиная от оркестров Ленинградской филармонии и Кировского (Мариинского) театров, а далее — по всему СССР и на сценах всего мира Вы блестяще осуществили оперные и симфонические постановки со многими всемирно известными коллективами и исполнителями. Но неизменное внимание всегда сохраняли в первую очередь к вашему любимому Большому симфоническому оркестру, которым руководите более полувека, и, что нас особо радует, к Московской консерватории. Все ваши выступления, в том числе неоднократные исполнения со студенческим оркестром и с оперным театром консерватории, всегда записывались нашей ТВ-студией и становились великолепным примером и незабываемым опытом для студентов и преподавателей. С особой теплотой вспоминаю наше личное общение и ваши размышления о музыке, ее исполнении в прошлом и нынешнем веке, о прогнозах для новых поколений, которые идут по Вашим стопам и открывают новые прочтения. Всегда рады видеть Большой симфонический оркестр на сцене Московской консерватории, а Вас — за дирижерским пультом, чтобы с замиранием слушать и восторженно аплодировать!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»