Фигуранты дела о захвате заложников в ростовском СИЗО признали вину

В Южном окружном военном суде начались слушания по делу о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону летом 2024 года. Четверо из пяти обвиняемых полностью признали свою вину, пятый — частично, сообщает «РИА Новости».

На скамье подсудимых Даниил Камнев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Адам Кодзоев. Им предъявлены обвинения в попытке побега, захвате заложников, дезорганизации работы учреждений, участии в террористической организации, покушении на теракт и подготовке к участию в незаконном вооруженном формировании.

По версии следствия, в июне 2024 года обвиняемые самовольно покинули камеры и захватили заложников — двух сотрудников ФСИН. Четырем сотрудникам были нанесены телесные повреждения. Правоохранительные органы при спецоперации убили пятерых осужденных, еще пятерых задержали. Фигуранты дела — сторонники террористической организации, запрещенной в России.