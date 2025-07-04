Конференция НРО «Единой России» выдвинула кандидатов на выборы 14 сентября

Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» на конференции 4 июля выдвинуло кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода. Делегаты тайным голосованием выдвинули 39 кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», праймериз ЕР на выборы в новый созыв гордумы прошли в два этапа. Открытым голосованием выбрали 35 кандидатов по текущим округам, затем еще четверых — по округам, которые появились в связи с присоединением Кстовского округа. Последних определяли по четвертой модели праймериз, с системой выборщиков.

Среди кандидатов — 19 действующих депутатов в гордуме Нижнего Новгорода и один депутат из совета депутатов Кстовского округа.

После избрания нового созыва нижегородской думы, который по названию станет первым, кстовский совет депутатов упразднят. Сейчас в нем 33 депутата.

Галина Шамберина