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Список кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода от КПРФ

Нижегородское региональное отделение КПРФ на конференции в субботу, 12 июля, выдвинуло кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Кандидаты от компартии пойдут по всем 39 округам.

Список кандидатов, выдвинутых КПРФ в гордуму Нижнего Новгорода:

  • 1. Максим Сергеевич Барахов;
  • 2. Кирилл Борисович Лазорин;
  • 3. Александр Павлович Васютин;
  • 4. Татьяна Ивановна Антошина;
  • 5. Павел Борисович Широбоков;
  • 6. Рауль Шалвович Шерозия;
  • 7. Роман Евгеньевич Чернов;
  • 8. Максим Михайлович Афанасьев;
  • 9. Андрей Владимирович Андриянов;
  • 10. Александр Александрович Темеров;
  • 11. Евгений Алексеевич Степанов;
  • 12. Михаил Иванович Рыхтик;
  • 13. Николай Петрович Сатаев;
  • 14. Алла Петровна Козлова;
  • 15. Владислав Эдуардович Демин;
  • 16. Евгений Александрович Липаткин;
  • 17. Алексеевич Бурдин Роман;
  • 18. Кирилл Валерьевич Коршунов;
  • 19. Алексей Валерьевич Катков;
  • 20. Юлия Михайловна Мантурова;
  • 21. Евгений Александрович Валеев;
  • 22. Сергей Валентинович Дегтярев;
  • 23. Константин Валерьевич Просянкин;
  • 24. Антон Михайлович Хохряков;
  • 25. Ангелина Никитична Минеичева;
  • 26. Дмитрий Дмитриевич Ионов;
  • 27. Ярослав Александров Комиссаров;
  • 28. Александр Александров Абрамов;
  • 29. Ксения Сергеевна Пожарова;
  • 30. Владимир Геннадьевич Лещенко;
  • 31. Роман Николаевич Зубков;
  • 32. Николай Юрьевич Соломатин;
  • 33. Анастасия Николаевна Вишнякова;
  • 34. Антон Владимирович Шемяков;
  • 35. Евгений Владимирович Пристюк;
  • 36. Алексей Геннадьевич Запоев;
  • 37. Александр Михайлович Боровик;
  • 38. Александрович Уткин Егор;
  • 39. Александр Сергеевич Дубровский.