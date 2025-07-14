Список кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода от КПРФ
Нижегородское региональное отделение КПРФ на конференции в субботу, 12 июля, выдвинуло кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Кандидаты от компартии пойдут по всем 39 округам.
Список кандидатов, выдвинутых КПРФ в гордуму Нижнего Новгорода:
- 1. Максим Сергеевич Барахов;
- 2. Кирилл Борисович Лазорин;
- 3. Александр Павлович Васютин;
- 4. Татьяна Ивановна Антошина;
- 5. Павел Борисович Широбоков;
- 6. Рауль Шалвович Шерозия;
- 7. Роман Евгеньевич Чернов;
- 8. Максим Михайлович Афанасьев;
- 9. Андрей Владимирович Андриянов;
- 10. Александр Александрович Темеров;
- 11. Евгений Алексеевич Степанов;
- 12. Михаил Иванович Рыхтик;
- 13. Николай Петрович Сатаев;
- 14. Алла Петровна Козлова;
- 15. Владислав Эдуардович Демин;
- 16. Евгений Александрович Липаткин;
- 17. Алексеевич Бурдин Роман;
- 18. Кирилл Валерьевич Коршунов;
- 19. Алексей Валерьевич Катков;
- 20. Юлия Михайловна Мантурова;
- 21. Евгений Александрович Валеев;
- 22. Сергей Валентинович Дегтярев;
- 23. Константин Валерьевич Просянкин;
- 24. Антон Михайлович Хохряков;
- 25. Ангелина Никитична Минеичева;
- 26. Дмитрий Дмитриевич Ионов;
- 27. Ярослав Александров Комиссаров;
- 28. Александр Александров Абрамов;
- 29. Ксения Сергеевна Пожарова;
- 30. Владимир Геннадьевич Лещенко;
- 31. Роман Николаевич Зубков;
- 32. Николай Юрьевич Соломатин;
- 33. Анастасия Николаевна Вишнякова;
- 34. Антон Владимирович Шемяков;
- 35. Евгений Владимирович Пристюк;
- 36. Алексей Геннадьевич Запоев;
- 37. Александр Михайлович Боровик;
- 38. Александрович Уткин Егор;
- 39. Александр Сергеевич Дубровский.