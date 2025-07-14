Список кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода от КПРФ

Нижегородское региональное отделение КПРФ на конференции в субботу, 12 июля, выдвинуло кандидатов на выборы в гордуму Нижнего Новгорода первого созыва. Кандидаты от компартии пойдут по всем 39 округам.

Список кандидатов, выдвинутых КПРФ в гордуму Нижнего Новгорода: