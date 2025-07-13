«Надвигается новый шквал тарифов»
Мировые СМИ о новых тарифных угрозах Дональда Трампа
Рассылка президентом США своим коллегам писем с объявлением о новых тарифах остается самой обсуждаемой темой мировых медиа. Некоторые эксперты относятся к инициативам Дональда Трампа спокойно, напоминая, что время для достижения компромисса есть. Другие, наоборот, видят в них попытку главы Белого дома донести до своих партнеров, что он устал от переговоров и готов выполнить все свои угрозы.
Президент США Дональд Трамп прибывает в Белый дом
Фото: Evan Vucci / AP
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Дональд Трамп угрожает ввести 30-процентные пошлины в отношении КС и Мексики с 1 августа
Перспектива введения новых тарифов для двух ближайших союзников и торговых партнеров США подвела черту под бурной неделей, на которой Трамп пригрозил целому ряду стран тарифами и заявил о неизбежном введении 50-процентных пошлин на медь… 30-процентная угроза — притом что остается только две недели на переговоры по нахождению компромисса — представляется переговорной тактикой.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Терпение Трампа иссякает на фоне попыток стран мира добиться соглашения
Торговые партнеры США, пытающиеся найти правильный курс на последних неделях переговоров перед введением президентом Трампом так называемых ответных тарифов, столкнулись с лидером, который дал ясно понять, что он потерял терпение… Послание было очевидным: Трамп собирается выполнить свою угрозу, просто прекратить эти болезненные переговоры и просто установить односторонние тарифы. И что надвигается новый шквал тарифов, не слишком отличающийся от апрельского, вызвавшего падение рынка.
Nikkei Asia (Токио, Япония)
Трамп усиливает торговую войну
Поток писем показывает, что Трамп вернулся к агрессивной позиции в торговле, которую он занял в апреле, когда объявил о введении множества ответных тарифов в отношении своих торговых партнеров. Это привело к падению рынков, продолжавшемуся до тех пор, пока Белый дом не отложил их введение. Но поскольку фондовый рынок рекордно растет, а экономика США все еще устойчива, Трамп не демонстрирует признаков замедления своей торговой войны.
Politico.eu (Брюссель, Бельгия)
ЕС готов принять ответные меры после введения Трампом 30-процентных пошлин
Хотя время поджимает, европейские дипломаты заявили, что его пока еще достаточно, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну... Письмо выглядит как указ, но все заметят дату — 1 августа... Если бы это был действительно указ, он вступил бы в силу завтра. Это дает... (ЕС.— “Ъ”) три недели на переговоры, которые уже находятся на весьма продвинутой стадии.