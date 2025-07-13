Рассылка президентом США своим коллегам писем с объявлением о новых тарифах остается самой обсуждаемой темой мировых медиа. Некоторые эксперты относятся к инициативам Дональда Трампа спокойно, напоминая, что время для достижения компромисса есть. Другие, наоборот, видят в них попытку главы Белого дома донести до своих партнеров, что он устал от переговоров и готов выполнить все свои угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп прибывает в Белый дом

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп прибывает в Белый дом

Фото: Evan Vucci / AP

Дональд Трамп угрожает ввести 30-процентные пошлины в отношении КС и Мексики с 1 августа

Перспектива введения новых тарифов для двух ближайших союзников и торговых партнеров США подвела черту под бурной неделей, на которой Трамп пригрозил целому ряду стран тарифами и заявил о неизбежном введении 50-процентных пошлин на медь… 30-процентная угроза — притом что остается только две недели на переговоры по нахождению компромисса — представляется переговорной тактикой.

Терпение Трампа иссякает на фоне попыток стран мира добиться соглашения

Торговые партнеры США, пытающиеся найти правильный курс на последних неделях переговоров перед введением президентом Трампом так называемых ответных тарифов, столкнулись с лидером, который дал ясно понять, что он потерял терпение… Послание было очевидным: Трамп собирается выполнить свою угрозу, просто прекратить эти болезненные переговоры и просто установить односторонние тарифы. И что надвигается новый шквал тарифов, не слишком отличающийся от апрельского, вызвавшего падение рынка.

Трамп усиливает торговую войну

Поток писем показывает, что Трамп вернулся к агрессивной позиции в торговле, которую он занял в апреле, когда объявил о введении множества ответных тарифов в отношении своих торговых партнеров. Это привело к падению рынков, продолжавшемуся до тех пор, пока Белый дом не отложил их введение. Но поскольку фондовый рынок рекордно растет, а экономика США все еще устойчива, Трамп не демонстрирует признаков замедления своей торговой войны.

ЕС готов принять ответные меры после введения Трампом 30-процентных пошлин

Хотя время поджимает, европейские дипломаты заявили, что его пока еще достаточно, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну... Письмо выглядит как указ, но все заметят дату — 1 августа... Если бы это был действительно указ, он вступил бы в силу завтра. Это дает... (ЕС.— “Ъ”) три недели на переговоры, которые уже находятся на весьма продвинутой стадии.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов