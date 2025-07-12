В Омске арестован начальник антикоррупционного управления МВД по делу о взятке

В Омске арестовали начальника 6-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Вячеслава Ильина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере за покровительство и содействие нелегальной игорной деятельности.

По версии следствия, вечером 9 июля в автомобиле на улице Ватутина полицейский получил от посредника, местного предпринимателя, 200 тыс. руб. — часть из общей суммы взятки в 1,2 млн руб. За эти деньги Ильин обещал игнорировать деятельность подпольных казино и не принимать мер по их пресечению, считает следствие.

После передачи денег сотрудники ФСБ задержали сотрудника полиции и предпринимателя. Вячеслав Ильин подозревается в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК), а бизнесмен — в посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК ). Суд арестовал полицейского, а предпринимателя отпустил под домашний арест. Сотрудник полиции отстранен от службы, проводится служебная проверка. При подтверждении вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел.